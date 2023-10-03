 ريماس خليل تحجز مقعدا ثالثا للرماية المصرية في أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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ريماس خليل تحجز مقعدا ثالثا للرماية المصرية في أولمبياد باريس

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:30 م

أضاف منتخب مصر للرماية "سيدات"، 3 ميداليات ملونة جديدة لحصيلة الفراعنة، في اليوم الأول، من منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت الرامية المصرية ريماس خليل بالميدالية الفضية في منافسات البندقية 10 متر "ضغط هواء"، حيث حلت خلف الجزائرية هدى شعبي صاحبة المركز الأول والذهبية، فيما فازت الرامية المصرية مي مجدي بالميدالية البرونزية.

وبذلك تحجز ريماس خليل مقعداً ثالثا للرماية المصرية في أولمبياد باريس 2024، بعد محمد حمدي الذي تأهل صباح اليوم في منافسات البندقية والرامي عزمي محيلبة الذي تأهل من بطولة العالم الأخيرة في منافسات الإسكيت.

وتأهلت ريماس مع بطلة الجزائر للأولمبياد من منافسات السيدات، ولم يحالف التوفيق مي مجدي صاحبة البرونزية، في ظل اعتماد التصفيات على نظام الكوتة، بحيث تحصل كل دولة على مقعد وحيد من كل مسابقة.

وعلى مستوى الفرق، فاز منتخب مصر للسيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البندقية 10 متر، والمكون من ريماس خليل، مي مجدي وفريدة خالد درويش.

وجاء منتخب مصر في صدارة منافسات الفرق، متفوقا على منتخب الجزائر الذي حصد الفضية وأخيرا فاز منتخب جنوب أفريقيا بالبرونزية.


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