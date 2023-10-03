توقع بدء خفض الفائدة في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام المقبل

يتوقع محللون اقتصاديون أن يبدأ بنك كوريا الجنوبية المركزي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام المقبل، بسبب حالة الغموض التي تحيط بمعدل التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقال كيم جي مان المحلل الكبير في شركة سامسونج سيكيوريتز للوساطة المالية والاستشارات في تقرير إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى بدء خفض سعر الفائدة أوائل العام المقبل، لكن من المتوقع الآن بدء خفض الفائدة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي أبقى في أغسطس الماضي على سعر الفائدة عند مستوى 5ر3% للمرة الخامسة على التوالي بعد زيادة الفائدة 7 مرات على التوالي منذ أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وأرجع كيم التأخير المحتمل لبدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى استمرار معدل التضخم المرتفع وأستمرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في مواصلة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.