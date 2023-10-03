أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 279 ألفا و440 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 279 ألفا و 440 جنديا، من بينهم 360 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4732 دبابة و9008 مركبات قتالية مدرعة و6565 نظام مدفعية و801 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و5080 طائرة مسيرة، و1529 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و8932 من المركبات وخزانات الوقود، و943 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.