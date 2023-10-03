صحة الشرقية تختتم فعاليات قافلة طبية بالمجان لقرية مبارك بلبيس

تختتم مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، القافلة الطبية المجانية في قرية مبارك التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، التي انطلقت فعالياتها بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية مبارك التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية.

وتشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية مبارك التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.