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رئيس الوزراء: التنفيذ الفعلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بدأ في 2016

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:08 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العاصمة الإدارية الجديدة كفكرة في أواخر 2015.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز» أجراها من العاصمة الإدارية الجديدة، عُرضت اليوم الثلاثاء، إن التنفيذ الفعلي بدأ في 2016، ما يعني أن ما أنجز في العاصمة حتى الآن إنشاءها استغرق أقل من سبع سنوات.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة أو في سبيلها لفعل ذلك، ضاربا المثل بدولة ماليزيا التي أنشأت عاصمة إدارية جديدة، ودولة الصين التي تعمل حاليا على إنشاء حي حكومي جديد خارج بكين.

ولفت إلى رئيس دولة إندونيسيا أبلغه خلال المشاركة في قمة البريكس، بأن بلاده ستنشئ عاصمة جديد خارج جاكرتا، موضحا أن الأردن هي الأخرى أعلن إنشاء حي حكومي جديد.

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