أسامة كمال مهنئا رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي: مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه

وجه الإعلامي أسامة كمال، التهنئة للمستشار محمود فوزي بعد تكليفه رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي والممثل القانوني له.

وقال كمال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه بعد توليه رئاسة الحملة للرئيس السيسي.

وأضاف مخاطبا محمود فوزي: «مبروك وشد حيلك.. وإن شاء الله تبقى فترة قادمة مليئة بالنجاحات».

ونوه كمال، بالحوار المتلفز الذي أجراه مع فوزي قبل نحو أسبوعين (حلقة عودة برنامج أسامة كمال)، مؤكدا أن الحوار الذي أجري مع فوزي أحدث صدى كبيرا لدى الكثيرين.

وأشار إلى أن المقابلة تناولت تحديدا مُجريات الحوار الوطني، وما دار به خلال الفترات الماضية، باعتباره كان أحد المسئولين عنه (تولى منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار).





ومساء أمس الاثنين، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية وأن يكون ممثله القانوني بها.

وقال الرئيس في تدوينة على «فيسبوك»: «بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي ، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر».

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.