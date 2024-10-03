أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه يتوقع فوز الزمالك على بيراميدز في كأس السوبر المصري والتأهل إلى النهائي، بينما انتصار الأهلي على سيراميكا كليوباترا ما زال محل شك، موضحًا بأن هناك حالة غضب عارمة بين جمهور القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هناك توابع كبيرة لخسارة السوبر الإفريقي داخل الأهلي لم تكن متوقعة، بدأت بقرارات معلنة وغير معلنة، وقد يحدث صدام بسبب تعيين محمد رمضان، وكل الأمور ستظهر بعد عودة المدرب السويسري مرة آخرى للقاهرة".

وأضاف: "من حق زيزو طلب الحصول على 60 مليون جنيه وهو لاعب يتمتع بثقافة وعقلية، وبالتأكيد اتفق على كل الأمور مع إدارة النادي، ومطالبه بالحصول على هذا الرقم لأنه تنازل عن أرقام خرافية في السعودية".

وواصل: "استغرب خروج بعض التصريحات في الوقت الحالي من مسئولي الزمالك، بشأن أحمد سيد زيزو، والافضل للنادي حاليا تجديد العقد معه، وأفضل أيضا للزمالك من التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز".