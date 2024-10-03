الرئيس الإيراني: إذا لم نتحد أمام ما يحدث في غزة ولبنان فسيأتي دور بقية الدول الإسلامية غدا

استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، في مقر إقامته في قطر.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال بزشكيان، إن «إيران تعتبر الدول الإسلامية، بما فيها السعودية، أخوة لها، وتؤكد على ضرورة وضع الخلافات في الرأي جانباً».

وأعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير التفاعلات مع المملكة العربية السعودية في المجالات كافة.

ووصف الأحداث المريرة والمؤسفة التي شهدتها غزة ولبنان بسبب عدوان النظام الصهيوني بأنها من أهم القضايا والمشاكل التي تؤثر على العالم الإسلامي.

وبشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، أضاف: «كما قلنا مراراً، لا نرحب بأي زيادة في التوتر والأزمات في المنطقة، كما أن العملية الحاسمة الأخيرة لقواتنا المسلحة كانت أيضاً عملية مشروعة رداً على استمرار جرائم هذا النظام، بعد الوعد الكاذب بوقف إطلاق النار في غزة مقابل ضبط النفس من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأكمل: «سبب تجرؤ النظام الصهيوني اليوم لارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية في غزة، هو عدم وحدة الدول الإسلامية، وإذا لم نتحد ونتوحد في مواجهة هذا العدوان، فسنرى أن غدا سيكون دور المدن الإسلامية الأخرى».

وأكد أهمية دور ومكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الإسلامية الكبرى، في وقف جرائم النظام الإسرائيلي من خلال التشاور مع الدول الغربية.

بدوره، نقل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تحيات ولي العهد السعودي إلى الرئيس الإيراني، مؤكدًا عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولتين صديقتين وشقيقتين.

وأشار إلى الوضع الحساس والحرج للغاية الذي تعيشه المنطقة في ظل عدوان النظام الصهيوني على غزة ولبنان، ومحاولة هذا النظام توسيع نطاق الحرب إلى أجزاء أخرى من المنطقة.