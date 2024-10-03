صورة الرئيس السادات تزين سماء الأكاديمية العسكرية في ذكرى حرب أكتوبر

زيّنت صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور التاريخي في انتصار 6 أكتوبر عام 1973؛ سماء الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا ضوئيًا مميزًا على هامش الاحتفال بتخرج دفعات عسكرية جديدة اليوم الخميس.

ونظرًا لتزامن التخرج مع ذكرى انتصار أكتوبر الحادية والخمسين، تم عرض صورة الرئيس السادات بشكل مميز؛ حظي بتصفيق الحضور.

وتم عرض الصورة على أنغام أغنية "عاش اللي قال" من كلمات محمد حمزة، وغناء عبدالحليم حافظ، وألحان بليغ حمدي.

وافتتح الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، رسميا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، حيث رفع علم القوات المسلحة المصري، ويعد هذا الصرح التعليمي الجديد إضافة هامة لمنظومة التعليم العسكري في مصر، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة المصرية.

وبدأت فعاليات حفل التخرج بعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والمصري، بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وقد تخرجت دفعات جديدة من مختلف الكليات العسكرية، وعلى رأسها الكلية الحربية المصرية، التي تعد أعرق وأكبر الصروح التعليمية العسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.