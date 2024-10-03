حزب الله يعلن تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى بلدة مارون الراس

أعلن حزب الله اللبناني، تفجير عبوتين ناسفتين فجر اليوم الخميس، في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس 3-10-2024 عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره تصدوا صباح اليوم الخميس، لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند معبر حدودي جنوب لبنان.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «عناصر المقاومة الإسلامية تصدوا عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024، لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية».

وأشار إلى أن «لتصدي يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وفي بيان آخر، ذكر أن عناصره تصدوا عند الساعة (09:15) من صباح اليوم، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

ولفت إلى أن عناصره استهدفوا عند الساعة (10:45) من صباح الخميس، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.