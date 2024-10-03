مصدر إيراني: بعثنا برسالة لواشنطن عبر قطر بضرورة لجم الكيان الصهيوني



نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مصدر إيراني – لم تسمه – قوله إنهم وجهوا عبر قطر رسالة إلى واشنطن تناولت أوضاع المنطقة بعد الضربة الأخيرة على إسرائيل.

وأضاف المصدر: "أكدنا في رسالتنا لواشنطن أن ضبط النفس الفردي لا يؤمّن متطلبات أمننا القومي"، موضحا أن "رسالتنا لواشنطن أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية".

وتابع: "رسالتنا غير المباشرة لواشنطن تناولت الضرورة الإقليمية للجم الكيان الصهيوني وجنونه".

ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس، أن مستشارا عسكريا بالحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على دمشق الاثنين الماضي، في حين أكد التلفزيون السوري التصدي لمسيرات معادية في مناطق مختلفة من ريف دمشق.

وذكرت شبكة أخبار الطلبة أن المستشار العسكري يدعى ماجد ديواني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويبدو أن الهجوم مماثل لذلك الذي تحدثت عنه وسائل إعلام سورية رسمية يوم الثلاثاء، وذكر الإعلام السوري وقتها أن 3 مدنيين قتلوا وأُصيب 9 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر، أمس الأربعاء، بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء، خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.