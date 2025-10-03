ناقلة نفط روسية تواصل رحلتها بعد احتجازها لفترة فى فرنسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت ناقلة نفط روسية احتجزتها فرنسا بعد انطلاق إنذار في الدنمارك رحلتها، حسبما أظهر تطبيقا تتبع السفن "فيسيل فايندر" و"مارين ترافيك" اليوم الجمعة، بعدما احتجز المسئولون قبطانها.

وانطلقت السفينة من الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي ليلة الخميس/ الجمعة واتجهت إلى قناة السويس.

واحتجزت السلطات الفرنسية القبطان ونائبه أمس الأول الأربعاء على خلفية اشتباه في ارتباطه بتوغل مسيرات في المجال الجوي الدنماركي أواخر الشهر الماضى الشهر الماضي.

وأفادت قناة "فرانس إنفو"، اليوم، نقلا عن السلطات بأن القبطان ونائبه تمكنا من العودة إلى الناقلة. وأكد مكتب المدعي العام الإفراج عنهما.