حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات قد تمنع ملايين الوفيات عالميا

أظهر تحليل جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض في اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يمنع حوالي 15 مليون وفاة في جميع أنحاء العالم سنويا.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة إيت-لانسيت لعام 2025 أن حمية صحة الكوكب ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27%، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري والأمراض المزمنة الأخرى، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ويتكون هذا النظام الغذائي في الغالب من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع كميات معتدلة أو صغيرة فقط من الأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.

ويوصي النظام الغذائي بتناول الحبوب الكاملة (حوالي 150 جراما أو ثلاث إلى أربع حصص يوميا)، والفواكه والخضراوات (500 جرام أو خمس حصص على الأقل يوميا)، والمكسرات (25 جراما أو حصة واحدة يومياً)، والبقوليات (75 جراما أو حصة واحدة يومياً).

ويمكن أن يشمل تناولا معتدلا للأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء (حتى 200 جرام أو حصة واحدة في الأسبوع)، والدواجن (حتى 400 جرام أو حصتان في الأسبوع)، والأسماك (حتى 700 جرام أو حصتان في الأسبوع)، والبيض (3-4 بيضات في الأسبوع)، ومنتجات الألبان (حتى 500 جرام يوميا أو حصة واحدة من الحليب أو الزبادي أو الجبن يوميا).