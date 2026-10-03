شهد الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، فعاليات افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الماضي، تحت شعار "من قلب الصعيد.. نبدع"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وتحت رعاية الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة وفود الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وحصدت جامعة أسيوط كأس التميز والمركز الثالث في الترتيب العام لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر بجامعة المنيا، بعد تحقيق طلابها عددا من المراكز الأولى والميداليات الذهبية في منافسات الإنشاد الديني والجرافيك ودوري المعلومات العلمية والشعر الفصحى، فيما هنأ الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس الجامعة، طلاب جامعة أسيوط بهذه النتائج المتميزة، مشيدا بجهودهم وأدائهم اللافت في مختلف مجالات المنافسات.

وشارك الدكتور أحمد عبدالمولى في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بمقر جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس.

وأعلن عبدالمولى تحقيق الجامعة تقدما جديدا في التصنيفات الدولية المعنية بالاستدامة، بعدما تقدمت 76 مركزا عالميا في تصنيف "UI GreenMetric" العالمي للجامعات الخضراء لعام 2026، لتحتل المركز 555 عالميا، مقارنة بالمركز 631 في تصنيف عام 2025، وذلك من بين أكثر من 2000 جامعة مدرجة في التصنيف هذا العام.

وفي نفس السياق، حققت جامعة أسيوط إنجازا جديدا خلال الأسبوع الجاري بعد حصد فريق "Assiut Motorsport" بكلية الهندسة المركز الرابع عالميا والثاني على مستوى الشرق الأوسط في "Formula Student UK 2026"، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في منافسات المحاكاة والتكلفة والتصميم.

وقال الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط استقبلت وفدا دوليا لبحث آفاق التعاون بين جامعة أسيوط والجانب الألماني في مجالات التدريب والتأهيل المهني واللغوي، وفتح مسارات جديدة أمام الطلاب والخريجين للاستفادة من فرص التدريب والعمل في ألمانيا، وذلك تحت شعار: "Building Bridges. Empowering Talent. Shaping Futures" (نبني الجسور.. نُمكن الكفاءات.. نصنع المستقبل).

وأوضح عبدالمولى أنه التقى عددا من الطلاب الوافدين الدارسين بمختلف كليات الجامعة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على احتياجاتهم خلال مسيرتهم التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم ورعاية طلابها الوافدين، وتعزيز تجربتهم الجامعية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه أجرى جولة تفقدية بمعهد جنوب مصر للأورام، تابع خلالها سير العمل بالعيادات الخارجية، ومنظومة صرف الأدوية والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

كما استقبل الدكتور أحمد عبدالمولى وفدا من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات وقضايا حقوق الإنسان.