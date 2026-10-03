استقبل شاطئ المندرة المميز بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات برنامج "اعرف بلدك" لأبناء "قادرون باختلاف"، بمشاركة 100 شاب وفتاة من محافظتي المنيا والبحيرة، ضمن برنامج ترفيهي وسياحي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتفقد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات اليوم، وحرص على مشاركة المشاركين أجواء الرحلة والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، وسط أجواء من البهجة على شاطئ المندرة.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور محمد عبدالستار، عضو مكتب "قادرون باختلاف" بوزارة الشباب والرياضة، وإسلام دياب، وكيل المديرية للرياضة.

ويستمر برنامج "اعرف بلدك" خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، ويتضمن زيارات لعدد من معالم الإسكندرية، إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ والجولات الحرة والأنشطة الترفيهية، بما يتيح للمشاركين التعرف على معالم عروس البحر المتوسط وقضاء تجربة ترفيهية متكاملة.

واستضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الفوج على شاطئ المندرة المميز، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات والأنشطة المناسبة لأبناء "قادرون باختلاف"، وتعزيز مشاركتهم في البرامج الشبابية والرياضية والترفيهية.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومتابعة الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.