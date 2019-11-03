نشوب حريق محدود في مطبخ طائرة رئيس وزراء اليابان المتجهة إلى بانكوك

أعلن مسئولون يابانيون أن حريقا صغيرا نشب، اليوم الأحد، في مطبخ الطائرة الحكومية التي كانت تقل رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تايلاند.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحريق بدأ بإحدى أفران المطبخ في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي لليابان.. وتم إطفاؤه على الفور من قبل أفراد طاقم الطائرة، ولم يصب أحد بجروح أو إجراء أي تغيير في خطة الطيران.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد غادر مطار "هانيدا" في طوكيو في حوالي الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي، متوجها إلى تايلاند لحضور سلسلة من القمم المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".