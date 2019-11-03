أرامكو السعودية تحدد 4 شروط للمستثمرين الأجانب لشراء أسهمها

أكدت شركة أرامكو، أن السوق السعودية هي السوق النهائية والمستفيد الفعلي من عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنه "يحق للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في الشركة وفق أربعة شروط".

وطالبت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "كل مستثمر أجنبي راغب في شراء أسهمها، بمراعاة أربعة شروط، وهي فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى إيداع (شركة مركز إيداع الأوراق المالية)، والحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في المملكة العربية السعودية، وفتح حساب سار للأوراق المالية باسمه من خلال أمين الحفظ الدولي، وفتح حساب تداول لدى شركة (شركات وساطة محلية لتمكين التداول)".

كما طالبت الشركة من المستثمرين الأجانب ممن لم يتم اعتمادهم بالفعل ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة العربية السعودية، التواصل مع أمين الحفظ الدولي قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر بهدف تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

وأعلنت شركة أرامكو اليوم نِيَّتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية.