تراجع أسعار النفط العالمية مع تزايد الضغوط الأمريكية على أوبك بلس لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تزايد الضغوط الأمريكية على الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للبترول قبل اجتماعها غدا لإقناعها بزيادة الإنتاج في ظل أسعار النفط العالية.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 4ر2% بعد أن حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها في تجمع أوبك بلس المسؤولية عن تزايد الضغوط التضخمية في العالم، في حين حث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن نظيره الإماراتي على زيادة الإنتاج النفطي.



ويتوقع محللون أن تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام المخزون الاستراتيجي من النفط الخام إذا رفضت دول أوبك بلس زيادة إنتاجها بأكثر من 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل.



كانت دول تجمع أوبك بلس قد وافقت في أيلول/سبتمبر 2022 على استعادة كميات النفط التي خفضتها في نيسان/أبريل من العام الماضي، بشكل تدريجي من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر. وقد تم بالفعل استعادة أكثر 45% من إمدادات أوبك بلس المعطلة.



وتراجع سعر خام غرب تكساس اليوم بنسبة 4ر2% إلى 94ر81 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل في تعاملات بورصة نيويورك. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر2% إلى 95ر82 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل في بورصة لندن.