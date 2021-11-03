اليمن: نزوح أكثر من 15 ألف شخص جنوبي مأرب جراء تصعيد مليشيا الحوثي

قال مصدر في الوحدة التنفيذية للنازحين باليمن، إنه تم نزوح أكثر من 15 ألف شخص من منطقة الروضة وضفاف سد مأرب جنوبي محافظة مأرب، جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر، وفقًا لقناة اليمن الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 15 ألفًا و300 شخص نزحوا من منطقتي (الروضة - ذنة) على ضفاف سد مأرب جنوبي مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وانتقل النازحون الجدد إلى مناطق آمنة في مديرية الوادي، وفي مدينة مأرب مركز المحافظة.

وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قد وجه، في وقت سابق اليوم، اللجنة الفرعية للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات لمواجهة الوضع الطارئ الناجم عن عملية التهجير القسري والنزوح لعشرات الآلاف من مواطني مديريات مأرب الجنوبية، بسبب التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإيرانية في مديرياتهم.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية والمحلية للتحرك العاجل ومساندة السلطة المحلية في تقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء.