فنلندا: يمكننا الاعتماد على المجر في الانضمام للناتو

أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، عن ثقته في دعم المجر لانضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وجاء هذا التصريح بعد مكالمة هاتفية بين نينيستو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وغرد نينيستو على موقع تويتر: "أمر طيب أن تتمكن فنلندا من الاعتماد على المجر في المصادقة على انضمامنا للناتو".

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين لنيل عضوية الحلف العسكري الغربي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ويتعين موافقة أعضاء الناتو الـ 30 على طلبي الانضمام. وصادقت 28 دولة بالفعل، ويتبقى المجر وتركيا.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في اجتماع بالعاصمة هلسنكي، بحسب تسجيل لإذاعة "واي إل إي" الفنلندية، إن نظيره المجري بيتر سيارتو أكد له أن بودابست ستتعامل مع طلبي انضمام فنلندا والسويد في الوقت نفسه، ولن تربط عملية الانضمام بأي شروط.

وقدمت حكومة أوربان مشروع قانون المصادقة إلى البرلمان قبل أسابيع، إلا أن البرلمان، الذي يهيمن عليه رئيس الوزراء، لم يضعه بعد على جدول الأعمال.