يعقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري جلسة عامة غدا الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون والتي وجهها للمجلس النيابي يوم الأحد الماضي قبل نهاية ولايته الرئاسية بيوم واحد.

ودعا عون، في رسالته العاجلة يوم الأحد الماضي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعضاء مجلس النواب، إلى الإسراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال ساعات قبل انتهاء ولايته الرئاسية (منتصف ليل أمس الأول الاثنين)، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت مما يهدده من الفراغ والرهانات الخطيرة عليه مؤكدا أن هناك حاجه ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا دون أي إبطاء، في ظل الظروف الخطيرة.

وبالتزامن مع الرسالة، وقع عون مرسوما بقبول استقالة حكومة ميقاتي وهو ما اعتبره الأخير مرسوما لا قيمة دستورية له موجها رسالة لرئيس مجلس النواب يؤكد فيها استمرار عمل حكومته ما لم يكن للمجلس النيابي رأي آخر.