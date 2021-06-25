مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بطريق الواحات

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 2 آخران بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد وقوع حادث مروري بالكيلو 75 بطريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام 3 سيارات، ما أسفر مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسد، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.