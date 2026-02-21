بالم هيلز ترجئ تنفيذ مشروع إدارى تجارى باستثمارات 6 مليارات جنيه فى التجمع الخامس

أرجأت شركة بالم هيلز للتعمير تنفيذ مشروع إدارى تجارى باستثمارات تقارب 6 مليارات جنيه ضمن مشروعها السكنى بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أضافت المصادر، أن المشروع يضم ثمانية مبانٍ بنشاط إدارى وتجارى بارتفاع ارضى و٦ أدوار على مساحة ١٨٠ ألف متر مسطح مبانٍ، تقوم «بالم هيلز» بتطويره بالشراكة مع إحدى شركات المقاولات الكبرى بحصة ٥٠٪ لكل شركة.

يقع المشروع ضمن مجمع عمرانى متكامل على مساحة ٥٠٠ فدان تطوره «بالم هيلز» شرق القاهرة، بحسب المصادر فإن المعدلات التنفيذ بالمشروع وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أرجاء العمل به بعد انسحاب شركة المقاولات الشريك فى المشروع.

تمتلك «بالم هيلز» مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالى، وتستهدف فى مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة. كما تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 35 مليون متر مربع، منها أكثر من 20 مليون متر مربع موزعة على مناطق مختلفة من مصر، وتتطلب التطوير خلال 9 سنوات، إلى جانب وجودها فى أبوظبى والسعودية.

تستحوذ عائلة رجل الأعمال ياسين منصور على أكثر من 46% من أسهم «بالم هيلز»، فى حين يمتلك البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 12.5%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مساهمين أفراد وأسهم حرة التداول فى السوق.