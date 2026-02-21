أحمد العدوي رئيس شركة إنرشيا للتنمية العقارية: نسعى لتحقيق مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه خلال 2026 بمعدل نمو 167%

• ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الإنشاءات ومعدلات التنفيذ

• حصلنا على تمويل مشترك بقيمة 5.2 مليار جنيه من تحالف مشروع جيفيرا

• تأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية وندرس فرصا استثمارية بالرياض



تسعى شركة إنرشيا للتنمية العقارية الى تحقيق مبيعات بنحو 16 مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2025، بزيادة تناهز 167%، بجانب تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وطرح مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، بحسب أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وتستهدف الشركة حسب العدوى خلال العام الحالى رفع حجم الإنفاق الاستثمارى لـ6 مليارات جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 72%، بهدف دعم الأعمال الإنشائية ودفع وتيرة الأعمال بمختلف المشروعات، فى إطار التزام الشركة بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، وفى الوقت ذاته تحسين كفاءة التشغيل، والحفاظ على جودة التنفيذ.

وقال العدوى إن «إنرشيا» تعمل على البدء فى تطوير مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، وتوسيع نطاق أعمال البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، كما تشمل الخطة تسريع وتيرة طرح وتسليم مراحل جديدة، بما يدعم التدفقات النقدية ويعزز القدرة على تمويل التوسعات المستقبلية ذاتيًّا.

وبالنسبة لاليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة قال العدوى إن «إنرشيا» حصلت مؤخرًا على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه؛ لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «چيفيرا» بمنطقة رأس الحكمة، من خلال تحالف مصرفى، يضم عددًا من كبرى البنوك المصرية وهى: «بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس».

آليات تمويل الاستثمارات

أضاف العدوى أن التمويل يعكس الثقة التى تتمتع بها الشركة لدى القطاع المصرفى، كما تمثل خطوة مهمة فى دعم خطط التنفيذ الخاصة بـ«چيفيرا» أحد أكبر مشروعاتها السياحية والسكنية، فضلًا عن تحسين الهيكل التمويلى للشركة عبر إطالة آجال الاستحقاق وتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية، بما يتيح توجيه الموارد الذاتية إلى تسريع الأعمال الإنشائية والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم.

أشار إلى أن الأثر الاستراتيجى للتمويل يتجاوز كثيرًا البُعد التمويلى إذ يدعم أيضًا تنافسية مشروع «چيفيرا» ويرفع من جاذبيته الاستثمارية، سواء للمشترين أو الشركاء المحتملين، كما يفتح المجال أمام توسع الشركة فى استخدام أدوات التمويل المؤسسى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مرونة هيكل رأس المال ويدعم استدامة النمو على المديَين المتوسط والطويل.

فيما يتعلق بمحفظة أراضى الشركة، قال العدوى إن الاستحواذ على أراضٍ جديدة يعتبر محورًا أساسيًّا فى استراتيجية الشركة التوسعية لعام 2026؛ حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على أرض داخل القاهرة، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يواكب توجه السوق نحو المجتمعات العمرانية المتكاملة.

تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل

وأوضح الرئيس التنفيذى لـ»إنرشيا» أن خطة الشركة تتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز القدرة على التوسع المدروس للمحفظة العقارية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اختيار المواقع الجديدة يتم وَفق معايير دقيقة تشمل قوة الطلب الفعلى، والبنية التحتية المتاحة، وإمكانية إضافة مكونات سكنية وتجارية وخدمية متكاملة؛ لضمان تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة وتقليل المخاطر الجغرافية والمالية.

السوق السعودية

لفت إلى أن الشركة تستهدف تعزيز التنوع الجغرافى لمشروعاتها، وخلق فرص نمو جديدة تواكب متغيرات السوق، وتضمن الاستدامة طويلة الأجل، ومن هذا المنطلق عملت الشركة على دخول السوق السعودية كإحدى الأسواق الواعدة بالمنطقة؛ حيث قامت بتأسيس شركة تطوير عقارى بالسعودية كذلك قامت بإنهاء كل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاط التطوير العقارى بأعلى فئة لتطوير المشروعات العقارية، حيث وصلت الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية والأراضى لمراحلها النهائية، تمهيدًا لإطلاق أول مشروع عقارى بمدينة الرياض.