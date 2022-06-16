محمود أبوالدهب: لابد من رحيل فيريرا عن الزمالك

قال محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، إن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يجب أن يرحل عن القلعة البيضاء في حال تعثر النتائج في الفترة القادمة عكس البداية القوية في الموسم الماضي.

وقال محمود أبو الدهب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك أخطاء كثيرة للبرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك هذا الموسم منذ مباراة السوبر أمام الأهلي، ثم لقاء إنبي بالدوري، وهذا الموسم ليس في تركيزه مع الزمالك مثلما حدث في الموسم الماضي، وتوج بالدوري وكأس مصر".

وأتم:" في رأيي أن فيريرا سبب التعادل مع فريق إنبي وتغييرات فيريرا أمام إنبي غير منطقية ".