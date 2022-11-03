عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو، يرصد مشاهد متداولة للحظة إلقاء القبض على مطلق النار على رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، مساء اليوم الخميس.

من جانبه، أكد أحد مساعدي عمران خان، مقتل مشتبه به في محاولة اغتيال خان، واعتقال مشتبه آخر، فيما أفادت وسائل إعلام باكستانية بإصابة 3 من قياديي حزب الإنصاف، أثناء إطلاق النار الذي تعرضوا له، خلال تجمع سياسي.

وفي وقت سابق، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.

وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر، إن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه، بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مطالبًا وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.



