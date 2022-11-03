الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأبناء الفلسطينية «وفا».

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن شابا وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وبارتقاء الشاب في مخيم جنين، يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى ثلاثة، وهم: عامر بدر حلبية من أبو ديس، وداوود ريان (42 عاما)، وحابس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، وهما من قرية بيت دقوا، شمال غرب القدس.