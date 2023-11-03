مدرب بيراميدز: هدفنا التتويج بجميع البطولات هذا الموسم

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن ما وصل إليه الفريق من قوة وامتلاكه لأفضل العناصر والمنافسة على كل البطولات، تحقق بفضل الدعم الغير محدود الذي توفره إدارة النادي له ولجهازه الفني واللاعبين، مشيرا إلى أن الإدارة وحتى أصغر فرد في النادي على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو حصد كل البطولات هذا الموسم ومواصلة مسيرة وضع بيراميدز دائما على رأس أفضل الأندية في مصر وفي قارة أفريقيا.

وأضاف باتشيكو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أنه يتحدث دائما مع لاعبي بيراميدز حول ضرورة بذل أقصى جهد في كل مباراة يخوضها الفريق طمعا في الفوز ولا بديل غيره وأمامنا مباريات هامة في الدوري أمام سيراميكا لابد من الفوز فيه لمواصلة صدارة البطولة، ثم نصف نهائي كأس مصر أمام فريق كبير بحجم الزمالك، ولدينا هدف واحد وهو الفوز في الدوري والاستمرار في الصدارة دائما، وعبور الزمالك نحو نهائي الكأس طمعا في التتويج بأولى البطولات في المستقبل القريب، وبعدها ستكون هناك عودة قوية بعد فترة التوقف ولقاءات دور المجموعات من دوري الأبطال ضمن مجموعة قوية هدفنا فيها الصدارة والتأهل لربع النهائي ومواصلة المسيرة نحو التتويج بلقب البطولة القارية.

وتابع باتشيكو أن دعم الإدارة للاعبين والجهاز الفني يظهر بشدة في نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، ودائما أفضل شيئا يتم توفيره للمجموعة بعد معسكر مثالي قبل بداية الموسم في تركيا كان له أفضل تأثيرًا على شكل الفريق وجاهزيته، برغم الإصابات العديدة التي ضربت مجموعة من العناصر الأساسية ولكن في المقابل المجموعة بالكامل جاهزة ومستعدة لتظهر أفضل ما لديها.

وشدد باتشيكو على أن الجميع داخل نادي بيراميدز يعمل داخل عائلة واحدة وأمامها هدف واحد وهو أن يستمر النادي دائما في المقدمة وأن يحصد كل البطولات، ومع بداية الموسم يثبت الفريق بكل قوة من مباراة لأخرى أنه يسير نحو هدفه.

أوضح باتشيكو أنه فخور بامتلاكه لفريق متميز يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعناصر الخبرة والشباب، والإدارة نجحت في بناء فريق متكامل العناصر والعناصر بالكامل تتميز بالكرة المميزة التي منحت بيراميدز صدارة الدوري حتى الآن والمنافسة على جميع البطولات محليا وقاريا، مشيرًا إلى وجود غيابات عديدة ومؤثرة لفترات طويلة وعلى رأسهم إبراهيم عادل ومحمد رضا بوبو وإسلام عيسى، وكان يتمنى وجودهم مع الفريق لأنهم لاعبون مهمون للغاية ولكنه يأمل شفاؤهم من الإصابة وعودتهم سريعا لتكتمل صفوف بيراميدز الذي ينافس على جميع البطولات هذا الموسم.

وأتم المدير الفني لبيراميدز أن الفريق أصبح بعد التدعيمات الأخيرة يضم في صفوفه لاعبين اثنين في كل مركز وبالتالي العناصر المتاحة تتحمل المسئولية وتقدم أفضل ما لديها والفريق يسير بخطى ثابتة محليا وقاريا، ويلعب كل مباراة يخوضها على أنها لقاء كأس لابد من الفوز به وبالتالي يتحقق الفوز تلو الآخر ولدينا هدف واحد وهو عدم خسارة أي لقاء والمنافسة على كل البطولات.