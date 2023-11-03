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اللواء #عباس_ابراهيم : #العدو_الاسرائيلي مهزوم.. والقضية لن تحل الا بدولة واحدة#نقطة_تحول#فلسطين#جنوب_لبنان@samarabukhalil@MGAbbasIbrahim pic.twitter.com/VRrcMPaU30
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 3, 2023
اللواء #عباس_ابراهيم : #العدو_الاسرائيلي مهزوم.. والقضية لن تحل الا بدولة واحدة#نقطة_تحول#فلسطين#جنوب_لبنان@samarabukhalil@MGAbbasIbrahim pic.twitter.com/VRrcMPaU30