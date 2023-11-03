صحيفة إسرائيلية: 8 آلاف قذيفة مدفعية ألقيت على غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف غزة بـ8 آلاف قذيفة منذ بداية الحرب.



وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد قال إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ويوم وقوع القصف العنيف على مخيم جباليا، الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن المخيم تعرض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.



ويأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ28، حيث أعلنت كتائب القسام أنها شنّت سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، في وقت أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة، مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 24.



وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 9227 منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3826 طفلا، و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.



وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 198 شهيدا، مناشدة جميع الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.