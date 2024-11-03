مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، قبل قليل.

وبدأ النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينظم مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها المجلس، ووافقت عليه الحكومة خلال مناقشاته في لجنة الشئون الدستورية سبتمبر الماضي ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي.

وشهد مشروع القانون جدلا واسعا في أوساط الصحفيين والحقوقيين والمحامين.