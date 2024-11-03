باكستان: ترحيل أكثر من 400 ألف مهاجر أفغاني منذ نوفمبر الماضي

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أعلن مسؤولون باكستانيون، زيادة في ترحيل المهاجرين الأفغان، حيث عاد أكثر من 400 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبر تورخام الحدودي وحده.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، أن هذا الارتفاع في عمليات الترحيل بدأ في الأول من نوفمبر 2023.

وأكد مسئولون، أن العودة الطوعية من قبل المهاجرين الأفغان ، ارتفعت أيضا خلال تلك الفترة.

يأتي هذا التطور، وسط ردود فعل متصاعدة لترحيل واحتجاز المهاجرين الأفغان، من إيران وباكستان.

وبدأت عملية طرد حوالي 7. 1 مليون مهاجر أفغاني غير موثق من باكستان، بشكل رسمي في الثاني من نوفمبر 2023.

وطبقا لإحصائيات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 680 ألف مهاجر عادوا إلى أفغانستان من باكستان، بحلول يوليو من هذا العام، منذ بدء عملية الترحيل.

جدير بالذكر أن الترحيل القسري واحتجاز المهاجرين الأفغان في إيران وباكستان، يثير باستمرار انتقادا دوليا.