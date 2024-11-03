مشروع إغاثي سعودي ينتزع 636 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع إغاثي سعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، من انتزاع 636 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، في بيان له اليوم الأحد، إنه تمكن خلال أسبوع من نزع 636 لغمًا في اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و36 لغمًا مضادًا للدبابات، و596 ذخيرة غير منفجرة.

وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 468 ألفًا و67 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويشهد اليمن حرباً بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في نهاية 2014.