رامي ياسين سكرتيرا وبسمة الشحات أمينا لصندوق نقابة الصحفيين في الإسكندرية

عقد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعة الأول، برئاسة رزق الطرابيشي، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتشكيل هيئة المكتب، وذلك عقب انتحابات التجديد النصفي لرئيس النقابة، و3 من أعضاء المجلس، والتي جرت الأربعاء الماضي.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل المجلس ليصبح: رامي ياسين، سكرتيرًا عامًا، وبسمة الشحات، أمينًا للصندوق، وشوكت سعد، وكيلًا للنقابة، وهدى الساعاتي، وكيلًا للنقابة ورئيسًا لجنة الرعاية الصحية، وشيرين العقاد، وكيلًا للنقابة ورئيسًا للجنة الثقافية، وخالد الأمير، مشرفًا عامًا للنشاط.

وقال "الطرابيشي" في بيان صحفي: إن مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة الزملاء، مشيرًا إلى أن الانتخابات جاءت بصورة حضارية ومُشرفة تليق بالجماعة الصحفية، مثنيًا على دور النقيب العام خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، على حضورهم يوم الانتخابات.

وأكد "الطرابيشي" سعي أعضاء المجلس إلى تقديم أفضل خدمة للصحفيين وأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة في الإسكندرية كانت وستظل على مدار تاريخها منذ عقود بيت لكل صحفي ومنبر للتعبير عن رأيه الحر.

وشدد "الطرابيشي" على أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد سيسعى إلى مواصلة تقديم الخدمات النقابية للصحفيين، وتفعيل العمل النقابي المؤسسي، الذي يهدف في المقام الأول لخدمة الصحفيين، وتوفير الدعم القانوني والخدمي لهم ولأسرهم.

ونوه نقيب الصحفيين إلى أنه سيسعى جاهدًا لتقديم خدمات "صحية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل مستمر للزملاء نظرًا للتسارع التكنولوجي، وإنشاء اللجان النقانية، وتقديم الدعم القانوني للصحفيين، وتعزيز سبل التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات الثقافية، وتوفير كتيب للصحفيين وأسرهم بجميع التعاقدات والمميزات والخصومات المتاحة لجميع الخدمات".