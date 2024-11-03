3 هزات أرضية تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة وتحذيرات بشأن سد النهضة

ضربت 3 هزات أرضية إثيوبيا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، ما أثار مخاوف من تداعيات تلك الهزات على سد النهضة.

ونقلت قناة «العربية» عن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا شهدت زلزالًا ثالثًا اليوم الأحد بقوة 4.7 درجة في أقل من 24 ساعة، وعلى بعد 570 كم من السد وحوالي 400 كم من الحدود الشرقية للبحيرة، لافتا إلى أن الزلزالين السابقين حدثا ليلة أمس، في منطقة الأخدود الإثيوبي عند التقاء ثلاث صفائح صغرى.

وأضاف شراقي أن زلزال اليوم هو الزلزال رقم 16 في إثيوبيا خلال 5 أسابيع، ورقم 31 هذا العام بقوة تتراوح بين 4 إلى 5 درجات، وذلك بعد أن سجلت إثيوبيا، العام الماضي، 38 زلزالًا، كان أشدها بقوة 5.6 درجة.

وذكر أن النشاط الزلزالي فاق التوقعات في الأسابيع الأخيرة، مشددا على أهمية المراقبة الدقيقة للسد والبحيرة التي يبلغ طولها أكثر من 200 كم.

كما حذر من دخول أن المنطقة إلى «مرحلة الخطر من شبح الانهيار، ليس من الزلازل الحالية، ولكن إذا ازدادت واقتربت من السد».



