الاتحاد الأوروبي: نعتزم تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع كوريا الجنوبية

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قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل اليوم الأحد إنه سيبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سول.

وكتب بوريل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت سابق من اليوم أنه وصل إلى سول لرئاسة الحوار الاستراتيجي الأول مع وزير الخارجية تشو تاي يول، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكر بوريل:"على مدى السنوات الماضية، أصبحنا شركاء أقرب وحققنا تقدما كبيرا من خلال الشراكات الرقمية والبيئية والصحية"، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى رفع التعاون الأمني والدفاعي "إلى المستوى التالي".

ومن المرجح أن تتناول المناقشات المخاوف المشتركة بشأن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا لدعم حربها في أوكرانيا والاستجابة المشتركة لذلك.

وخلال الأسبوع الماضي، أدان بوريل بشدة نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا، معتبرا زيارته إلى سول "فرصة مهمة وفي الوقت المناسب لمناقشة هذه التطورات المقلقة".

وخلال زيارته، سيلتقي بوريل أيضا بوزير الدفاع كيم يونج هيون، ويقوم بزيارة المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وفقا لخدمة العمل الخارجي الأوروبية.