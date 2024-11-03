رواد الفضاء ينقلون مركبة من طراز دراجون إلى مكان انتظار جديد في محطة الفضاء الدولية

أكمل أربعة رواد فضاء عملية إعادة تموضع لمركبة فضائية في محطة الفضاء الدولية، في مناورة استغرقت نحو ساعة اليوم الأحد.

وأظهرت صور حية من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، رواد الفضاء نيك هاج، وسوني ويليامز، وبوتش ويلمور، إلى جانب زميلهم الروسي ألكسندر جوربونوف، وهم يصعدون إلى الكبسولة كرو دراجون، ويفصلونها، ثم يعيدون وضعها من جديد في مكان انتظار مختلف.

وقام مراكز التحكم التابعة لوكالة ناسا ومراكز شركة الفضاء الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بتنسيق هذه العملية.

وأصبح إعادة تموضع المركبة ضروريا نظرا لأن رحلة الإمداد التالية إلى محطة الفضاء الدولية من المقرر أن تتم غدا الاثنين.

وبات منفذ الالتحام الأمامي متاحا الآن للمركبة الفضائية دراجون، والتي من المقرر أن تحمل الإمدادات والمواد اللازمة لتجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتقول وكالة ناسا، إن هذه كانت خامس عملية تموضع مأهولة لكبسولة من طراز دراجون في محطة الفضاء الدولية.

ومؤخرا، في مايو الماضي، كان على كبسولة من طراز دراجون أن تفسح مكانا للمركبة ستارلاينر الفضائية، التي نقلت رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.