الأوقاف: ندوات تثقيفية موجهة لأعضاء وموظفي النيابة العامة لتعزيز الوعي الديني والثقافي

• النائب العام: تدريب موظفي الأوقاف الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في معهد البحوث الجنائية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمكتبه، حيث هنأه بتوليه منصبه الجديد ورحب به، لبحث التعاون المشترك بينهما، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات.

واتفق الجانبان على تدريب موظفي وزارة الأوقاف، الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك في المجالات القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية.

كما تم الاتفاق على أن تنظم وزارة الأوقاف ندوات تثقيفية موجهة لأعضاء وموظفي النيابة العامة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للقطاع العام.