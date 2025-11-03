الهلال الأحمر الكويتي يوقع اتفاقية مع الصليب الأحمر لدعم الرعاية الصحية في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد اتفاقية منحة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة مليوني دولار أمريكي لدعم استدامة تنفيذ برنامج تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية للمجتمعات الضعيفة في السودان.

ووقع الاتفاقية عن (الهلال الاحمر الكويتي) رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رئيستها ميريانا سبولياريتش إيغر وذلك في مقر وزارة الخارجية بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا).

وبهذه المناسبة، قال المغامس عقب التوقيع إن هذه المنحة تأتي استمرارا لنهج دولة الكويت الإنساني ودعمها المتواصل للشعوب المحتاجة مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات النظام الصحي في السودان بما يسهم في تحسين فرص حصول الفئات الضعيفة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد حرص الجمعية على تنفيذ المشاريع التي تضمن الاستدامة وتخفف من معاناة المتضررين مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في السودان يستدعي تضافر الجهود لدعم البرامج الصحية والإغاثية.

وأوضح أن الجمعية كثفت خلال الفترة الأخيرة جهودها الإنسانية تجاه السودان عبر إرسال مساعدات متعددة على متن طائرات الإغاثة الكويتية المحملة بالمواد الغذائية والخيام والمستلزمات الضرورية لدعم النازحين والأسر المتضررة من الأزمة الإنسانية هناك.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى دوما إلى تعزيز الصورة الإيجابية لدور الكويت الإنساني والإغاثي حول العالم مؤكدا أن دعم السودان يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها الدائم بتخفيف معاناة الشعوب الشقيقة والصديقة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي يجمع وزارة الخارجية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.