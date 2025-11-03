 ألمانيا: احتراق سيارة قيادي بحزب البديل.. والشرطة تشتبه في حريق متعمد - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 7:11 م القاهرة
ألمانيا: احتراق سيارة قيادي بحزب البديل.. والشرطة تشتبه في حريق متعمد

هامبورج (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 5:37 م

أفاد مكتب بيرند باومان، المدير البرلماني لكتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الألماني، اليوم الاثنين بأن سيارة النائب اشتعلت فيها النيران الليلة الماضية أمام منزله في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وقال النائب إن قسم أمن الدولة في الشرطة الألمانية أيقظه في الساعة الخامسة صباحًا وأخطره بالحادث، الذي يُعتقد أنه وقع حوالي الساعة الثالثة وعشرين دقيقة فجرًا.

وفي مقطع فيديو خاص قدّمه مكتب باومان، تظهر ثلاث سيارات متفحمة بالكامل، إضافةً إلى سيارة رابعة تحمل آثار حريق واضحة.

وكانت الشرطة أعلنت صباح اليوم عن اندلاع حرائق في عدة سيارات في حي أوتمارشين غربي هامبورج (منطقة ألتونا).

وبحسب بياناتها، يُرجَّح أنه تم إضرام النيران في سيارة واحدة في البداية، ثم امتدّت النيران إلى ثلاث سيارات مجاورة.

وقالت الشرطة إن قوات الإطفاء تمكّنت من إخماد الحريق. وأعلن متحدث باسم الشرطة عن مباشرة التحقيقات في هذه الواقعة للاشتباه في أن الحريق متعمد.


