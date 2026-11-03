الأردن يجدد تضامنه مع السعودية ضد الاعتداءات الحوثية

أعلن الأردن يوم الاثنين الوقوف مع السعودية في مواجهة "الاعتداءات الإرهابية" التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، عقد اجتماعا في العاصمة الرياض مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني جرى خلاله ، استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأعرب ولي عهد الأردن، خلال الاستقبال عن "إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة"، مؤكدًا "وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها".

وكان الأردن، قد أدان على لسان قيادته ومسؤوليه، "الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية"، مجدداً تأكيده على وقوفه التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.