كوريا الشمالية تنفي اتهام واشنطن بسرقة مليارات من منصة باينانس

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رفضت كوريا الشمالية الاتهامات الأمريكية بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني استهدف أصولا رقمية تُقدر قيمتها بنحو 3ر6 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة "باينانس".

وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الاتهام يمثل "استفزازا سياسيا خطيرا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأضافت كيم يو جونج أن هذه الاتهامات تمثل "محاولة خبيثة" أخرى من جانب الولايات المتحدة للإضرار بسمعة كوريا الشمالية أمام الرأي العام.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) قد نسب يوم السبت الهجوم إلى قراصنة كوريين شماليين ينتمون إلى مجموعة "تريدر تريتر".

وربطت شركة "تي آر إم لابس" المتخصصة في تحليل تقنية البلوك تشين الهجوم أيضًا بالمجموعة نفسها. ووفقًا للشركة، نقل المهاجمون معظم الأصول البالغة قيمتها 3ر6 مليار دولار خلال 20 دقيقة، فيما يبدو أنه محاولة لمنع تجميدها.

ويُعتقد أن الهجوم السيبراني هو أكبر عملية سرقة من منصة لتداول العملات المشفرة حتى الآن.

ويتجاوز حجم هذه السرقة بكثير العملية السابقة التي سجلت رقمًا قياسيا، واستهدفت أصولا رقمية بقيمة نحو 5ر1 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة "بايبت" في عام 2025، والتي نُسبت أيضًا إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية.