محافظ بنك فرنسا المركزي: لاجارد تريد بدء فصل جديد في حياتها المهنية

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي استقالت من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها لكي تبدأ فصلا جديدا في حياتها المهنية.

وقال إيمانويل مولان محافظ البنك المركزي الفرنسي خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة برشلونة الإسبانية اليوم الاثنين إن إعلان لاجارد الفرنسية الجنسية استقالتها من رئاسة البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من فبراير المقبل، سيتيح للدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الفرصة اختيار الشخص الصحيح لرئاسة البنك.

وأضاف "قرار الاستقالة لم تكن له أي دوافع سياسية.. إنه جاء لأسباب شخصية لكي تبدأ مرحلة جديدة من حياتها العملية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لاجارد /70 عاما/ أبلغت الصحفيين يوم الخميس الماضي اعتزامها مغادرة منصبها في البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها لكي تتخلص من حيادها المفروض عليها بحكم منصبها الحالي، وتتمكن من التعليق على الأوضاع السياسية بحرية. وستغادر لاجارد رئاسة البنك في فبراير أي قبل شهور من بدء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية لاختيار خليفة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

في الوقت نفسه فإن استقالة لاجارد اعتبارا من فبراير ، تعني أن ماكرون سيشارك في اختيار خليفتها في البنك الأوروبي، بدلاً من ترك هذه المهمة لمن قد يفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي قد تسفر عن فوز مرشح من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف بالرئاسة.

وسيبدأ قادة منطقة اليورو التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المناقشات لاختيار رئيس جديد للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مولان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي : "من شأن ذلك أيضا السماح لرؤساء الدول والحكومات باتخاذ القرارات الصائبة لضمان وجود بنك مركزي أوروبي يتمتع بالكفاءة والصلابة والمصداقية والاستقلالية"، مضيفاً أن هذا سيمكنهم أيضا من "اختيار ثلاثة أعضاء جدد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بحيث يتسنى لفريق جديد العمل جنبا إلى جنب مع الأعضاء الثلاثة الآخرين الذين سيستمرون في مقاعدهم".