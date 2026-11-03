بعد انسحاب الصحفيين.. لجنة الحريات تطالب بمحاسبة المسئولين عن تجاوزات مهرجان سينما الأطفال بالمنصورة

الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي

مساعد رئيس الوزراء: مصر مش عاجبة عندما تطرح 10% من شركة بالبورصة.. وقيمة بعضها ستزيد 5 و6 أضعاف