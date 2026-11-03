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الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
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مصر
صندوق تحيا مصر: وصول 778 طن مساعدات وبدء تسليمها للأشقاء في غزة
بعد انسحاب الصحفيين.. لجنة الحريات تطالب بمحاسبة المسئولين عن تجاوزات مهرجان سينما الأطفال بالمنصورة
الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي
مساعد رئيس الوزراء: مصر مش عاجبة عندما تطرح 10% من شركة بالبورصة.. وقيمة بعضها ستزيد 5 و6 أضعاف
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رئيس وزراء بافاريا يدعو إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية
ترامب يأمل أن يلاحظ الناخبون انخفاض أسعار النفط يوم الانتخابات
روبيو يلتقي نظيره الفنزويلي في واشنطن لبحث الاستعداد للانتخابات
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سامي قمصان يعلن خضوع لاعب الأهلي المنتظر لعملية جراحية
عموتة للاعبي الأهلي: النجم هو الملتزم في التدريبات وحياته الخاصة
عموتة: إهدار الفرص مشكلة مؤسفة.. وهدفنا التتويج بكأس الرابطة
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