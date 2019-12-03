محافظ الدقهلية يعلن عن ضبط 714 قرصا مخدرا ومنشط جنسي

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن ضبط 714 قرصًا من الأدوية المخدرة والأقراص المنشطة بمدينة جمصة.

وأضاف «مختار» أن الإدارة الصحية بمدينة جمصة مرت على بعض الصيدليات، وأسفرت عن ضبط 110 أقراص من الأدوية المخدرة المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة من صنف «تامول اكس» تحتوي على مادة «الترامادول».

وأشار، محافظ الدقهلية إلى أنه تم ضبط ثلاثة أصناف من المنشطات الجنسية بإجمالي 25 كيس مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط أدوية جنسية من صنف «فيتوياجرا» بإجمالي 215 قرصًا منتهية الصلاحية، ومعدة للبيع للجمهور، و7 أصناف بإجمالي 357 أمبولًا وكيسًا تحتوي على ماده الرانتيدين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقودها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنه لا يوجد مدير صيدلي مسئول بالصيدلية، وإنه تم تسليم المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات بأرقام 6875 ،6876 بقسم الشرطة.