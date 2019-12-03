تيباس يستقيل من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني

استقال خافيير تيباس الاثنين من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، من أجل الترشح على نفس المنصب خلال الانتخابات المقبلة.

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي على شبكة (تويتر) الاجتماعية: «أتقدم باستقالتي كرئيس للاليجا لفتح الباب أمام عملية انتخابية على منصب الرئيس، والتي سأترشح لها».

وأضاف تيباس (57 عاما) أنه ينتظر الحصول على الثقة المطلوبة للجلوس على كرئيس رئاسة الرابطة لأربع سنوات قادمة، معللا سبب ترشحه من جديد للمنصب برغبته في منح المؤسسة أقصى استقرار ممكن، بسبب المسئولية التي تتطلبها الرابطة فيما يتعلق بالحقوق السمعية والبصرية (تقترب القيمة من 2 مليار و200 مليون يورو)، والتي تعد، حسب رأيه، أكبر أصول الأندية.

وأبرز: من بين المسائل التي تعلمتها على مدار أكثر من ست سنوات على رأس رابطة (لاليجا)، هي أن الاستقرار المؤسسي (الذي لا يتعارض مع الدفاع عن حقوقكم/حقوقنا بقوة) يساعد على الحفاظ على ثقة عشرات مشغلي خدمات التليفزيون الوطنيين والدوليين والرعاة.. وبالتالي، فهذا يساعد على الحفاظ، بل وزيادة، قيمة حقوقنا.

ويرى تيباس أن فوزه من جديد برئاسة الرابطة سيكون مهما في بداية فترة سياسية جديدة من المنتظر أن تطرح فيها قوانين وسياسات جديدة داخل البرلمانين الوطني والأوروبي، قد تؤثر على استقرار (لاليجا).