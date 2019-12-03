يعاني 821 مليون شخص يعانون حاليا من الجوع، بينما يموت من التضور جوعاً قرابة 14 ألف شخص يومياً، هذا في الوقت الذي يُقدر بثلث جميع المواد الغذائية المُنتجة على مستوى العالم تُهدر، أي ما يعادل مليار و300 مليون طن سنوياً وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح تقرير بثته قناة الغد أنه وفقا للتقديرات الأولية لمؤشر إهدار الطعام فإن حوالي 14% من الأغذية في العالم تُفقد من مرحلة ما بعد الحصاد وحتى مرحلة البيع بالتجزئة، وأنه من المتوقع أن يصل الفاقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 250 كيلو جراماً للفرد الواحد، أي ما يعادل أكثر من 60 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وتابع تقرير الغد أن إهدار الغذاء له تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات العالمية، وتُهدر الأغذية بعدة طرق وغالبا ما يتم إزالة المنتجات الطازجة التي لا ترقى إلى المواصفات المثالية من حيث الشكل والحجم واللون أثناء عملية الفرز، وأيضا الأغذية التي لا يتم تناولها تمثل هدراً للموارد.