«التعليم» يناقش استعدادات امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الخاصة في جنوب سيناء

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شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماع جلسة الفيديو كنفرانس بالمديرية؛ لمناقشة استعدادات مدارس إدارة التعليم الخاص لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

وحضر الاجتماع محمود السعيد، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأميمة عبد المعطي، مديرة إدارة التعليم الخاص، ومحمد عطية، مدير إدارة التطوير بالمديرية.

وجرى خلال الجلسة تناول استعدادات المديريات لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالتعليم الخاص، والتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اجتماع مدير عام الإدارة بالمسؤولين القانونيين بالمدارس الخاصة، ومسؤولي التطوير، ومسؤول التعليم الثانوي بالإدارة لتسهيل مأمورية الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ايسيرف للشبكات الداخلية لعمل مسح بإمكانيات المدرسة من شبكات.

كما جرى التشديد علي عدم تحميل الطالب أي تكاليف خاصة بهذا الأمر، وضرورة متابعة مدير عام الإدارة للموقف أولًا بأول وموافاة المديرية بتقرير عما جرى تنفيذه من إجراءات.

وتم التأكيد على ضرورة إجراء معاينة لجميع المدارس الخاصة قبل نهاية الأسبوع الأخير من ديسمبر .