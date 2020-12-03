نتنياهو يرد على أنباء زيارته للسعودية ولقاء محمد بن سلمان

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على الأنباء التي ترددت عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي نفته المملكة.

ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، مساء الخميس، وجه كبير الباحثين بالمعهد مايكل دوران، سؤالا إلى نتنياهو، خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع معهد هدسون الأمريكي للأبحاث، عن الأنباء التي ترددت عن زيارته إلى السعودية، ورد نتنياهو قائلا: «لا يجب أن تصدق كل شيء تقرأه في وسائل الإعلام».

وبسؤاله عن الاتهامات الإيرانية لإسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قال نتنياهو: «إنهم دائما ما يتهموننا، سواء كان صحيحا أو خطأ، في أي شيء يحدث في إيران، وسياستنا الثابتة هي عدم التعليق على مثل هذه الأشياء، ولذا لن أفعل ذلك الآن».

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء تأكيده على أهمية مواجهة سياسات إيران في المنطقة، محذرا من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار إلى التطورات التي شهدتها علاقات إسرائيل مع الدول العربية واتفاقيات التطبيع، وقال إن «زعماء عرب أدركوا خلال العقد الأخير أن إسرائيل ليست عدوا بل حليف لا يمكن الاستغناء عنه».