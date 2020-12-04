إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على خلفية تهديدات إيرانية

أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانا حذرت فيه الإسرائيليين من أن إيران قد تستهدفهم في دول مختلفة منها الإمارات والبحرين.



وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جاء في البيان أنه «على ضوء التهديدات التي توجهها مؤخرا جهات إيرانية ونظرا لضلوع جهات إيرانية سابقا في ارتكاب عمليات إرهابية في دول مختلفة، هناك خشية من محاولة إيران التصرف بهذا الأسلوب ضد أهداف إسرائيلية».



وأضاف أن «ساحات محتملة لمثل هذه الأعمال هي الدول المجاورة لإيران مثل جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإقليم كردستان العراق وكذلك الشرق الأوسط والقارة الإفريقية».



وتابع أن «هناك احتمالا باستهداف مصالح معروفة بارتباطها بإسرائيل أو بجاليات يهودية وكنس ومطاعم تبيع الطعام الكوشير ومتاحف يهودية، في إطار الموجة الإرهابية الإسلامية الحالية. كما قد يتم استغلال فترة الأعياد المسيحية، التي تحل خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، لارتكاب عمليات إرهابية معادية في أوروبا».



وقتل الجمعة الماضي رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده في عملية اغتيال، وجهت طهران أصابع الاتهام بها إلى إسرائيل.